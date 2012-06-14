Мадонна привезет на концерт в Москву двойников

Королева поп-музыки уже готовится к приезду в Москву c концертом в рамках мирового турне. Вместе со звездой российскую столицу посетит не только ее семья, но и несколько двойников.

Дабы отвлечь внимание назойливых папарацци от Мадонны, команда поп-дивы идет на различные ухищрения. Несколько девушек прошли специальные занятия для того, чтобы ходить и вести себя так же, как и звезда.

Они будут переключать на себя внимание журналистов и поклонников во время передвижений Луизы Чикконе по городу - перемещаться на таких же автомобилях, страховать ее на выходе из ресторанов. - Даже для нас остается секретом, в каком именно отеле расположится артистка во время визита в Москву - нас обязали заказать номера в нескольких гостиницах, - рассказали Life News представители принимающей стороны.

Помимо двойников, звезда заставит попотеть еще и организаторов своего перфоманса. Требования внушительного райдера певицы предстоит выполнить до самых мельчайших деталей, в противном случае договор будет расторгнут, а концерт отменен. Прежде всего, Мадонна требует для своих детей отдельную ложу, где те будут находиться во время выступления. А весь персонал, сопровождающий ее семью и команду, должен свободно изъясняться на английском.

Гримерные комнаты должны быть оборудованы кондиционерами и специальным освещением, а личный костюмер вместе с нарядами для шоу должен перемещаться на отдельном фургоне. - Нам даже прислали фотографии букетов, которые необходимо собрать и расставить в тех помещениях, где она будет находиться, - поделились организаторы.