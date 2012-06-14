Александр Цекало не интересуется их с Лолитой дочкой

Больше десяти лет прошло со времени распада кабаре-дуэт "Академия" и брака Лолиты Милявской и Александра Цекало. После развода Лолита вплотную занялась сольной карьерой, а Александр продюсированием.

Поговаривали, что пара решила расстаться после рождения дочери. Лолита была счастлива забеременеть, но Цекало мечтал о славе и популярности, а ребенок в его планы не входил. Когда в 1999 году родилась Ева, музыканты решили разойтись.

Сейчас на вопрос журналистов, общается ли Александр с дочерью, продюсер отрицательно машет головой. По словам Лолиты, когда Ева была меньше, отец звонил ей, а сейчас это случается крайне редко. Раньше Милявская напоминала Цекало о дне рождения дочери, но когда перестала, звонки от бывшего мужа прекратились.

Ева уже давно перестала интересоваться, почему папа не хочет с ней общаться. Лолита старается окружить дочь любовью, а отца девочке заменят нынешний муж певицы Дмитрий.

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