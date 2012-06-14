Продюсер Гайтаны рассказал, как совмещает личную жизнь и работу

14 июня 2012, 16:15

Во время чата на Главред продюсер певицы Гайтаны рассказал, как ему удается совмещать работу и личную жизнь. Ведь он, кроме того, что продюсирует певицу, еще и является ее гражданским мужем.

«Совмещать работу и личные чувства с "подчиненной" - очень непростая задача. Но удается это делать.  При всей любви к музыке иногда бывает сложно быть включенным 24 часа в сутки, говоря о работе. Но нас пока спасает то, что мы до сих пор любим музыку».

Кстати, сейчас певица Гайтана находиться в Швеции, она уже отдохнула от Евровидения и продолжает работать над новыми проектами.

 

Напомним, что Гайтана представляла Украину на конкурсе Евровидение-2012  и заняла 15 место. Она исполнила песню  Be my guest и получила 65 баллов. Хотя, ее продюсер Эдуард Клим считает, что у Гайтаны были все шансы победить. «Единственная конкуренция, которая там присутствовала - это шведская певица. Но, я устал напоминать, что музыка - не соревнование. И такой великолепный пионерский лагерь "Евровидение" никогда не являлся серьезным чартом, где места существенно влияют на работу артиста на мировом рынке. Поэтому смысл появления на конкурсе состоит в привлечении внимания европейских СМИ к артисту. Если он интересен, журналисты реагируют на него независимо от занятого места».

Кстати, после конкурса певице поступило много предложений. «После Евровидения мы, конечно, рассчитывали, но были удивлены количеством предложений, которые начали поступать с территории стран Европы. На сегодняшний день количество только мейлов превысило 3,5 тысячи. Пытаемся обработать эту информацию и уже начали переговорный процесс по новым проектам за пределами Украины. Гайтана, например, сейчас находится в Швеции. Так что однозначно расширение географии проектов», - рассказала Эдуард Клим Главреду. 

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