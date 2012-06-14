Мадонна показала публике свой зад

Мадонна продолжает свое мировое турне в поддержку альбома MDNA и на прошлой неделе знаменитость привлекла к себе внимание прессы выходкой: во время концерта в Стамбуле Мадонна продемонстрировала грудь.

Вот только к подобной затее турецкие фанаты певицы отнеслись прохладно. А вот на шоу в римском стадионе Olimpico она не стала показывать грудь, зато блеснула перед публикой подтянутыми ягодицами.

Кстати, перед началом концерта знаменитость предупредила, что готовит сюрприз, который "сведет с ума самого Папу Римского". И вот во время исполнения композиции Human Nature звезда отложила микрофон, расстегнула брюки, приспустила их и повернулась к зрителям задом, демонстрируя черные кружевные трусы и колготки в сеточку.