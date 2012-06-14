Настя Приходько закрыла рот Сумской

25-летняя певица Анастасия Приходько все чаще заявляет о себе как неуемная скандалистка. Недавно исполнительница, не стесняясь в выражениях, выказала свое недовольство назначением Влады Прокаевой советником гендиректора Киево-Печерской лавры.

По мнению Приходько, должность слишком высока для председателя благотворительного фонда «Одаренные дети – будущее Украины», советника министра по вопросам семьи, молодежи и спорта и заместителя заведующего кафедры ЮНЕСКО Дипломатической Академии при МИД Украины:

«Как можно получить такую важную должность человеку, с такими сомнительными заслугами», – заявила о своем недоумении Настя.

Как оказалось, Приходько чуть ли не одинока в свих негодованиях. Многие стали на защиту Прокаевой и в том числе Ольга Сумская, которая посоветовала певице заниматься своей профессией.

Исполнительница, почувствовав себя уязвленной, ответила как можно ядовитее:

«Вот кого-кого, а Сумской мне здесь еще не хватало! Не достаточно того, что уже вся Украина устала лицезреть её голую …. В «Роксолане»!! Помолчала бы. Я кстати, как раз таки своим делом и занимаюсь – пою. И в далекие от моего понимания отрасли - не лезу! Что-то давно Ольгу Сумскую не видно в хорошем, качественном кино. Это никому ни о чем не говорит? И еще, Оленька, ты вспомни слова моей бабушки, которая была критиком на тех спектаклях, вспомни, что она тебе говорила. И помалкивай, второсортная актриска!»

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