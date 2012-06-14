Кейт Мосс попала на $10 млн.

Известная 38-летняя модель Кейт Мосс и ее супруг Джейми Хайнси поженились осенью прошлого года и сразу купили себе родовое гнездо. Старинный дом с пятью спальнями на севере Лондона обошелся паре в сумму около 10 миллионов долларов.

Один из друзей пары тогда рассказывал: "Это удивительный старинный дом, поэтому Кейт влюбилась в него с первого взгляда. Но у дома серьезные проблемы с влажностью в подвале".

При покупке дома на проблему с влажностью никто внимания не обратил. Лондонские дожди лишь усугубили ситуацию. Влажность возросла и поднялась из подвала, регулярно заванивая весь дом. Как оказалось, дом затапливают сточные воды со всех окрестностей. Ремонт обойдется Мосс, по предварительной оценке, около 150 тысяч долларов.

"Кейт потратила миллиона в надежде, что это дом ее мечты, но проживание в нем превратилось в кошмар для пары" - рассказал источник.