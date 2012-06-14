TARABAROVA поддержала сборную Украины

Певица и композитор TARABAROVA выступила в официальной фан-зоне Евро-2012 на Майдане Незалежности. Своими песнями певица поддержала сборную Украины. А в день матча лично присутствовала на стадионе, о чем позже написала в Twitter.

Концерт в фан-зоне певица начала с песни «Гордість країни», посвятив ее команде, днем ранее принесшей стране такую желанную победу. Для сотен киевлян и гостей чемпионата со всего мира певица исполнила свои хиты из музыкального online-проекта «8 недель откровений», в том числе и суперхит «Не касается», текст которого украинские слушатели уже знали наизусть и подпевали из первых рядов фан-зоны.

Именно на эту песню в скором времени будет презентован видеоклип. Особым сюрпризом для болельщиков стала песня «За сонцем небо», которую не так давно TARABAROVA спела на стадионе «Олимпийский» во время финального матча за Кубок Украины по футболу. Исполняя свою «футбольную» песню, певица вынесла на сцену большой «жовто-синій прапор», появление которого вызвало бурю эмоций у болельщиков.