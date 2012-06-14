Эдуард Клим: У Гайтаны все было в порядке до того момента, когда она начала занимать первое место

Продюсер певицы Гайтаны Эдуард Клим рассказал Главреду, что дает артисту участие в Евровидение. «Если артист имеет что предложить европейскому рынку, Евровидение может стать небольшой частью промоработы по своему продвижению. Если забыть про политическую составляющую, то основной смысл пребывания на таких форумах - это общение с европейскими масс-медиа. Поверьте, когда ты заходишь на пресс-конференцию после первой же репетиции, и весь пресс-центр стоя аплодирует артисту, это приятно. 4 часа индивидуальных интервью - это то, ради чего нужно ехать на такие форумы".

Поделился продюсер и своими размышлениеми относительного того, насколько музыкальный конкурс заполитизирован. "Кстати, по поводу политики - сейчас страны-организаторы направили петицию, где они не хотят, чтобы в Евровидении участвовали недемократические страны. Это к вопросу о том, насколько политизирован этот конкурс. И у Гайтаны все было в порядке до того момента, когда она начала, по опросу журналистов, занимать первое место после первой репетиции. А когда это случилось, начались всякие "случайности", которые мешали либо репетировать, либо выступать, и все это в максимально доброжелательной атмосфере. Так что результаты голосования на Евровидении важны только для одного человека - для победителя. Для остальных важно то, что ты из себя представляешь. Когда на сцене из 43 человек 4-5 реальных артистов, а остальные - люди, которые не сильно знакомы с танцами, пением и сценой, думать о результате глупо».