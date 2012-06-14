Певица Елка потеряла отца

55-летний отец певицы Елки умер вчера вечером в Ужгороде прямо на рабочем месте. Врачи, которых вызвали коллеги, только констатировали смерть. Сама певица на связь не выходит, а ее друзья отказываются комментировать произошедшее.

Сотрудники Юности рассказывают, что в среду вечером Вальдемар Иванцив был на тренировках. Около восьми часов мужчине стало внезапно плохо, и работники комплекса вызвали скорую. Тем не менее, врачи не успели. Когда они прибыли – Вальдемар Иванцив уже был мертв, сообщает gazeta.ua. Что именно произошло с, пусть не молодым, но в прекрасной форме мужчиной, до сих пор никто не озвучивает.

"Вальдемар Иванцив работал тренером на тренажерах в спортивном клубе Олимп, который действует при спортивном комплексе Юность. Что именно произошло, никто не знает. Но смерть была внезапной. Несколько секунд - и он мертв", – рассказали в приемной спорткомплекса Юность.

Это единственный комментарий, который удалось получить журналистам, так как больше никто в Юности не захотел говорить о смерти тренера, а администратор спортклуба Сергей бросил трубку когда услышал, что звонит журналист.

Друзья певицы Елки, проживающие в Ужгороде, наотрез отказываются говорить о смерти Вальдемара Иванцива, а сама звезда на телефонные звонки не отвечает.