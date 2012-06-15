Джастина Бибера вызывают в полицию

Джастин Бибер будет допрошен полицией США по делу драки с фотографом. Как сообщалось ранее певец был вовлечен в ссору с фотографом на паркинге возле торгового центра в Калифорнии в мае этого года. По словам очевидцев идол всех подростков ударил в припадке гнева папарацци Хосе Сорроса, который хотел заснять певца вместе с его девушкой Селтной Гомес.



В данный момент Бибер находится в мировом турне в поддержку своего нового альбома «Believe». Поэтому неизвестно когда именно исполнитель вернется в Штаты и сможет прийти на допрос.



Юристы говорят, что пока что нет никакой доказательной базы, улик мал, и чтоб понимать закрывать дело или передавать дальше в прокуратуру, необходимо услышать версию истории от самого Джастина Бибера. До сегодняшнего момента певец отказывался как либо комментировать скандальную историю.