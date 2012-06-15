Виталий Козловский заигрывает с Алешей

Певица Алеша презентовала сольную программу под названный "Жива".

Выступление под таким названием она устроила в столице. Почти на каждой песне артистка представала в новом образе. Кроме музыкантов из ее группы, на сцену выходили Виталий Козловский, Влад Дарвин и маленький гимнаст Давид Антонян.

Козловский был явно в ударе, заигрывал к Алеше прямо на сцене, в артистическом пылу у него даже сползли очки. И все это - на глазах у матери певицы.

Нынешний концерт - подарок Людмиле Кучер на день рождения. Она живет в Запорожье, и впервые попала на большой концерт дочки. Да и вообще - звездную дочь видит лишь раз в полгода. "Трудно, хотелось бы чаще видеться, конечно. Ну я же работаю, и папа работает, ну и она не может, потому что занята", - пожаловалась госпожа Кучер ТСН-Особливе.