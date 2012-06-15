Леди ГаГа выпускает черный парфюм

Вопреки начальным сообщениям, пахнет «Слава» Гаги будет отнюдь не «кровью и спермой», как утверждала сама певица. В аннотации к аромату говорится: «Слезы белладонны, разбитое сердце тигровой лилии с темным шлейфом фимиама, яркая радость абрикоса и интригующая комбинация шафрана с каплей меда».

Парфюм от Леди Гага будет черным. Причем не по цвету бутылочки, а по цвету самой жидкости. "Эти духи – настоящая инновация в парфюмерной индустрии, - подтверждает поп-дива. – Они черные как сама сущность славы – и обесцвечиваются, когда попадают на кожу".

"Духи предназначаются в первую очередь для женщин, но многие мои друзья-геи также с удовольствием используют этот аромат", - добавляет Леди Гага.

В настоящее время певица находится в мировом туре «Born This Way Tour», а в промежутках между выступлениями записывает в портативной студии материал для будущего альбома.

По словам Гаги, у нее уже накопилось достаточно песен для третьей пластинки, которую она хотела бы выпустить еще до конца 2012 или в начале будущего года. Название новой работы певица обещает анонсировать не позднее сентября

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