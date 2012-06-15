Актер Дмитрий Певцов из-за ревности чуть не убил людей

Актер Дмитрий Певцов живет со своей законной супругой Ольгой Дроздовой уже более двадцати лет. По словам знаменитости, они с женой еще больше счастливы, нежели ранее. Их брак только крепнет со временем, а чувства друг к другу не остывают. Ухаживания и романтика до сих пор не исчезла с его жизни. Да и ревнует Дмитрий свою жену также сильно, как и раньше.

Сам актер рассказал один случай. Певцов ехал на автомобиле и увидел, как его жене Ольге, которая выходила из здания театра, какой-то мужчина подарил букет цветов. Дмитрий испытал шок и не нашел ничего более разумного, как ударить по газам. Автомобиль рванул с места и чуть не задавил пятерых прохожих.

В тот момент актеру показалось, что у него отнимают счастье, за которое он так долго боролся.