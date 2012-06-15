Телеведущая Оксана Пушкина похвасталась фигурой

В плотном графике российской теле - и радиоведущей нет ни единой свободной минуты. С утра Оксана устраивает тренировки, считая это наилучшим способом контролировать не только свое здоровье, но и свою жизнь, а днем посвящает все свое время бесконечным съемкам и записям авторской радиопередачи.

Неудивительно, что к своим 49 годам телеведущая обладает восхитительной фигурой, которая вызывает восхищение у мужчин и зависть у женщин. К слову, в этот раз выглядела Пушкина весьма стильно. Кто бы мог подумать, что совсем недавно она потерпела модное фиаско, приехав на вручение преммии «ТЭФИ» в нелепом черном платье, а-ля «летучая мышь», чем поразила всех присутсвующих.