Участница группы "Горячий шоколад" ушла к Филиппу Киркорову

Участница популярного девичьего трио «Горячий шоколад» Мария Лыса не так давно покинула коллектив. По словам певицы, ее мечта – сольная карьера – наконец-то стала возможна. Впервые Мария заявила о себе, как об исполнительнице на вокальном шоу «Народная звезда», в котором пела в дуэте с Андреем Кравчуком. После этого красивую и артистичную вокалистку пригласил в свой проект «Горячий шоколад» продюсер Дмитрий Климашенко, также принимавший участие в шоу. В группе девушка проработала более года и вот, решилась на сольное творчество.



Имя своего нового продюсера девушка тщательно скрывает. Признается лишь, что мужчина этот «зажег» не одну ярку звезду и имеет большое влияние в сфере шоу-бизнеса. Несмотря на то, что персону продюсера артистка держит в тайне, ей уже успели приписать сотрудничество с Филиппом Киркоровым, на дне рождения которого Мария появилась в числе дорогих имениннику гостей.



Уже в середине лета Маша предстанет публике со своим первым хитом. Ради карьеры в шоу-бизнесе девушка решилась сменить имидж и взять звучный псевдоним. Есть ли в контракте певицы пункты о «замужестве и рождении детей», Маша не признается. Но отношения с молодыми людьми заводить пока не спешит.