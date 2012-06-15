Кира Найтли поехала спасать африканских детей

Кире Найтли, которая совсем недавно обручилась, пока что некогда готовиться к свадьбе. У актрисы есть важная миссия: она отправилась в Центральную Африку в рамках благотворительной программы ЮНИСЕФ Soccer Aid 2012, направленной на помощь детям стран третьего мира.

Многие голливудские звезды участвуют в этой акции - так буквально недавно Джерард Батлер, Робби Уильямс и другие знаменитости провели в Англии благотворительный матч по футболу, собрав более шести миллионов долларов.

Кира Найтли на этот раз покинула родной "туманный Альбион" и отправилась в жаркую Африку. Актриса помогает собирать средства в фонд помощи детям, больным полиомиелитом. Так, она встретилась с мальчиком по имени Идрис, которого в полтора года постиг ужасный недуг - нижняя часть тела мальчика парализована. Идрис научится ходить с помощью специальных креплений на ногах.

Кира пообщалась с семьей Идриса, посетила центр помощи в Чаде, а также поучаствовала в вакцинации маленьких детишек. А в своем видеобращении, призванном собрать материальные средства для борьбы с болезнью сказала, что предотвратить полиомиелит очень просто - достаточно двух каплей вакцины. ЮНИСЕФ и другие партнеры планируют провести вакцинацию около двух миллионов детей в ближайшие дни.

Кира Найтли постоянно участвуют в различных благотворительных акциях: так актриса собирала средства в помощь женщинам, подвергающимся домашнему насилию, а также детям, страдающим спинальной мышечной атрофией.