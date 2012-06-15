Пресняков-старший попал в больницу после футбола с пивом

Владимир Пресняков-старший всю жизнь занимается спортом и любит сыграть футбол. Однако на этот раз его игра на поле закончилась больничной койкой.

В свои 66 лет музыкант Владимир Пресняков считает себя достаточно здоровым человеком. Он регулярно играет в футбол и находится в хорошей физической форме. Однако неосторожность довела его до больничной палаты. Как известно, Пресняков-старший увлекается футболом и играет в сборной команде звезд эстрады Старко. Побегав на жаре по футбольному полю, музыкант упал в обморок. Врачи предположили, что у него серьезные проблемы с сердцем.

"На самом деле причина не с спорте, а в алкоголе, – признается Владимир. – Я на тренировке, проходящей под палящим солнцем, очень сильно вымотался, чувствовал себя плохо. А тут еще выпил холодного пива, не подумав. Это и привело к обмороку. Сначала я попал в больницу скорой помощи. Там мне повезло: дежуривший врач-реаниматолог оказался отцом певицы Анастасии Стоцкой. Мы с ним познакомились и очень быстро подружились. Спасибо ему за помощь! А уже через сутки для более серьезного обследования меня перевели в другую больницу".

Там Владимир Петрович провел еще пять дней. В первую очередь врачи хотели исключить вариант, что виной обморока на жаре послужила сердечная недостаточность. "У меня есть близкий друг, по профессии кардиолог, он посоветовал мне сделать шунтирование, – рассказывает Пресняков. – К счастью, оказалось, что сердце у меня работает нормально. Потом мне сделали анализы крови, нашли повышенный сахар, прописали лекарство для нормальной работы сосудов. При выписке врачи посоветовали придерживаться диеты и не выходить на улицу во время сильной жары. Несмотря на эти советы, Владимир Петрович ни в коем случае не хочет отказываться от футбола и продолжает два раза в неделю приезжать на тренировки. Однако в особенно жаркие дни бережет себя и сокращает время занятий".