Кевин Костнер выиграл суд против Болдуина

Суд штата Новый Орлеан отклонил иск голливудского актера Стивена Болдуина, который утверждает, что его коллега по кинематографу актер Кевин Костнер обманным путем лишил его 18 миллионов долларов при продаже компании BP очистных сооружений для борьбы с разливом нефти.

В течение недели, на протяжении которой длилось судебное разбирательство, Кевин Костнер и Стивен Болдуин посещали каждое заседание, давая показания. После оглашения вердикта звезда "Телохранителя" с удовлетворением отметил: "Мое имя для меня значит больше, чем деньги. Поэтому мы решили судиться, а не вести переговоры о внесудебном урегулировании дела".

А вот рассерженный защитник Стивена Болдуина Джеймс Кобб обвинил в проигрыше дела то обстоятельство, что Костнер намного популярнее, чем его подзащитный: "Думаю, что мы смогли доказать присяжным нашу правоту, однако в этом деле победа досталась более крупной знаменитости". Напомним, причиной судебного разбирательства стали разногласия по поводу совместного бизнеса. Когда Костнер и Болдуин были партнерами и владели акциями компании Ocean Therapy Solutions (OTS), которая специализируется на создании и выпуске очистных машин для мест, в которых может разлиться нефть. Собственно, это и произошло в апреле 2010 года в Мексиканском заливе. Тогда фирма ВР обратилась в Ocean Therapy Solutions за очистными центрифугами. До этого момента, по словам заявителя Стивена Болдуина, он продал акции в этой компании, поскольку не был проинформирован о сделке с ВР. Болдуин утверждал, что звезда "Телохранителя" лишила его 18 миллионов долларов, когда успешно провела операцию с компанией.

В свою очередь Кевин Костнер заявил, что представитель актерской династии Болдуинов продал свои акции в OTS, когда соглашение с ВР "было далеко от того, чтобы материализоваться в реальности".