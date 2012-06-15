Ирину Дубцову не выпускают за пределы России

Из-за большого денежного долга российская певица Ирина Дубцова оказалась втянута в судебные разбирательства и не может покидать пределы страны.

Дело в том, что из-за большого долга Федеральная служба судебных приставов России запретила певице Ирине Дубцовой покидать пределы страны.

"Мне не дали выехать, когда я уже была в аэропорту, ввиду чего сорвались гастроли, – рассказывает Ирина Дубцова. – Более того, меня предупредили, что не выпустят и на другие гастроли, и на отдых. В общем, я невыездная... Но, поскольку моей вины в этом нет, я планирую обратиться в полицию и судиться – с самими приставами".

Несколько лет назад Дубцова снимала в столице квартиру, которую обставила новой мебелью. Когда собралась переезжать, хозяйка жилья предложила экс-фабрикантке продать обстановку по бросовой цене, но та отказалась, заявив, что заберет мебель с собой. Тогда владелица квадратных метров, решив наказать звезду, своим ключом открыла квартиру в отсутствии квартирантки и сломала мебель - оторвала дверцы, и исцарапала ножом столешницы. Одновременно с этим она подала заявление в суд, где обвинила в порче имущества певицу и заявила, что квартирантка должна за него расплатиться. В результате испорченная мебель, по решению суда, была оценена почти в $5 000. Вот тут-то у Дубцовой и начались неприятности. Поскольку она не собиралась ничего платить, приставы наложили запрет на ее выезд из страны.

"Со своим директором и адвокатом я уже подготовила иск, в котором жалюсь на действие судебного пристава, запретившего мне выезжать за границу, – говорит Дубцова. – Посмотрим, чем все закончится..."