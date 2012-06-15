Что подарил Киркоров дочке Ани Лорак?!

Дочь украинской исполнительницы Ани Лорак отметила свой первый день рождения. На торжество Каролина пригласила только самых близких. За праздничным столом в этот день собрались родители, братья и друзья супругов Ани Лорак и Мурата.

Свечку на своем первом именинном торте, который кондитеры украсили фигурками героев мультфильмов, София задувала с помощью родителей.

Конечно же, малышку задарили подарками: Каролина презентовала дочке первые золотые сережки, а папа - кулончик в виде сердечка. Крестная мама, нардеп Ирина Бережная, подарила платье и игрушечную гитару. Крестный папа Филипп Киркоров хоть и не смог приехать из-за гастролей, поздравил крестницу по телефону и передал ей платьице от Диор.

Праздник прошел в пляжном комплексе «Бирюза» под Киевом, владельцем которого является супруг певицы - Мурат. Открытие своего нового ресторана Мурат приурочил специально ко дню рождения дочери Софии.