Жизель Бюндхен - самая богатая модель

Журнал Forbes представил десятку самых высокооплачиваемых моделей, большинство их которых работают с Victoria's Secret.

На первом месте вновь оказалась бразильская модель Жизель Бюндхен, пополнив за прошедший год свою копилку на 45 миллионов долларов. Топ-модель сотрудничает со многими известными брендами, в том числе Versace, Esprit и Pantene, не раз появлялась на обложках Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire. Жизель также разрабатывает и собственные дизайнерские коллекции. Недавно она представила весенне-летнюю коллекцию одежды и стала лицом украшений David Yurma.

Второе место на этот раз заняла британка Кейт Мосс. У нее "в кармане" контракты с Longchamp, Mango, Rimmel и Vogue Eyewear. В этом году Мосс заработала 9,2 миллиона.

На третьем месте модель из России Наталья Водянова. Как пишет Forbes, "ее имя, может быть, и менее знакомо" американским читателям, модель тем не менее заработала 8,6 миллионов долларов. Парфюмерные контракты с Guerlain и Calvin Klein Euphoria, сотрудничество с маркой нижнего белья Etam помогли ей войти в десятку самых успешных моделей.