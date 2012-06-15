Крис Браун и Дрейк подрались из-за Рианны!

Крис Браун и Дрейк подрались, выходя из модного ночного клуба "Club WIP" в Нью-Йорке.

Мужчины отдыхали в одном заведении всю ночь, а под утро Крис Браун отправил давнему сопернику бутылку шампанского с предложением объявить перемирие и покончить со старыми разногласиями.

Дрейк вернул ему бутылку с запиской: "Я спал с любовью твоей жизни. Смирись с этим". Получив записку, Крис бросился на обидчика, и так завязалась драка не только между соперниками. В процессе пострадали и случайные свидетели происшествия. Еще один рэппер Breezy получил ранение в подбородок. А австралийской туристке Холли Си попала в голову бутылка. Девушке пришлось наложить 16 швов.

Охранник Криса Брауна вообще госпитализирован в тяжелом состоянии. Также сообщается, что Дрейк, Браун и их спутники получили повреждения различной степени тяжести. Позже Браун написал в Твиттере – «Как вы можете веселиться с богатыми нигерами-хэйтерами? Lol ... Они бросают бутылки, как девочки».