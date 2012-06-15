Рэппер 50 cеnt собирается заработать на футболисте сборной Англии

Рэппер и актер 50 cеnt считает, что он и футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед Уейн Руни смогу на своем сотрудничестве сделать 1 миллиард фунтов стерлингов.

Реппер говорит: "Я большой поклонник Уэйна Руни, он совершенен, я хочу стать его бизнес-партнером. Я встречался с Уэйном, и он отличный парень. Он один из лучших футболистов в мире и много лет таковым остается. Я знаю все о делании денег. Возможности безграничны. Рестораны в Европе, магазины одежды, ночные клубы. Мы вложим миллионы, а выймем миллиарды"

50 Cent пригласил футболиста, а также его жена Колин и сына Кая к нему в гости во Флориду. Он сообщил: "Когда Евро-2012 закончится, я жду Уэйна и его семью, чпогостить у меня в Майами. Нас никто не будет беспокоить и мы сможем обсудить наши дела".