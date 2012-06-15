Чарли Шин украл кредитную карту отца, чтобы оплатить свой первый сексуальный опыт

46-летнего актер Чарли Шин в интервью журналу Rolling Stone рассказал пикантные подробности своей юности.

В 15 лет Чарли украл кредитную карту своего отца, чтобы оплатить свой первый сексуальный опыт с проституткой в гостиничном номере Лас-Вегаса. Отец Мартин Шин в это время спал в соседней комнате. Чарли также заплатил и за своего 15-летний двоюродного брата Джо, которого также обслужила та же девушка.

Через две недели отец все-таки обнаружил пропажу, а когда Чарли признался на что потратил деньги, он не кричал, просто немного расстроился, что первый опыт сына случился не по любви.

"Люди обо мне думают, что я хам, изгой, парень, который очень много занимается сексом, и поэтому я странный" - рассуждает актер. - "Но я не такой. Я просто люблю женщин".