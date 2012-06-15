Иван Охлобыстин болеет за украинскую сборную в Киеве

Знаменитый врач Быков из Интернов, актер Иван Охлобыстин, сейчас находится в Украине. И активно болеет именно за нашу сборную по футболу.

В Сеть попал снимок с российским актером Иваном Охлобыстиным, который, как оказалось, активно болеет за украинскую сборную команду по футболу. Иван не только лично посещает матчи, но еще и надевает на себя символику Евро 2012, посвященную Украине, а также носит с собой иконку (не иначе, как молится за нашу команду). Что ж, теперь победа в матче Украина-Франция нам обеспечена!