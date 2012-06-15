Экстрасенс предсказал Мике Ньютон будущее

Известная певица находится под впечатлением от слов украинского экстрасенса. «С Максимом Гордеевым меня познакомили друзья в Киеве. Причем, это случилось очень удивительно. Мы были на мероприятии, ко мне подошла подруга и сказала: вон там сидит парень, он смотрел, как ты даешь и интервью, а потом начал рассказывать нам о тебе очень личные подробности, которые знаем только мы – все совпало!», - рассказывает Мика.

По словам медиума в прошлой жизни Мика была многодетной британкой (у нее было десять детей) и дожила до глубокой старости, а «дети и внуки» ее и сейчас живут в Британии. Вот откуда в певице такая любовь к малышам. Но в то же время, Мика не спешит заводить своих. Причина тому, как считает Гордеев – мужская энергетика, которой до недавнего времени в Ньютон было с избытком. А все оттого, говорит экстрасенс, что артистка брала на себя мужские обязанности и после ухода от бывшего продюсера была вынуждена заниматься многими вопросами, которые обычно курируют в шоу-бизнесы мужчины. «Максим сказал, что в Лос-Анджелесе мне удалось восстановить баланс энергии в себе и это действительно так. Здесь я ощущаю себя девушкой, позволяю себе быть ею в каких-то ситуациях, в Украине я всегда была напряжена в этом плане, иногда Женщину в себе прятала на задний план, чтобы это не мешало в работе и переговорах с мужчинами», - признается артистка. Также медиум (который общается с духами) рассказал, что возле певицы периодически появляется дух мужского пола со скрипкой. Он играет певице мелодию, но слегка неумело, как аматор. «Когда экстрасенс это сказал, у меня выступили слезы. Это мой дедушка… Он самостоятельно научился играть на скрипке, у него был идеальный слух и в семье говорят, что я своими способностями пошла в него», - рассказывает Мика.

Но окончательно шокировал экстрасенс Мику заявлением о том, что замуж она выйдет непременно в Америке. Безусловно, за иностранца. Но будет ли это американец, пока непонятно, так как на пути певицы будет несколько мужчин, среди которых ей нужно будет сделать выбор. Случится же это, по мнению Гордеева, не раньше, чем в 2014-2015-м году, ведь замуж выходить Мика Ньютон будет уже известной мировой исполнительницей.