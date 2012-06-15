Джейк Джилленхол закрутил роман

Актер Джейк Джилленхол встречается с актрисой Минкой Келли.

По информации СМИ, роман знаменитостей начался пару месяцев назад. Джилленхолл приглашал Келли на свидание еще прошлой осенью, но получил отказ.

Зимой актриса встречалась со звездой сериалов Уилмером Вальдеррамой, но в апреле молодые люди расстались. "Тогда Минка решила дать Джейку шанс", - сказал журналистам знакомый звезды.

Джейк Джилленхол ранее встречался с кантри-звездой Тейлор Свифт, однако их отношения закончились в январе этого года.

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