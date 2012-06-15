Андрей Данилко выгнал своего клавишника

Артист Андрей Данилко распрощался со своим клавишником Ростиком Халиковым по причине успеха его сольной карьеры.

Музыкант проработал вместе с Данилко 7 лет. На протяжении этого периода он руководил составом музыкантов и разрабатывал музыкальную концепцию сольных концертов. В конце прошлого года Халиков собрал свой коллектив и стал заниматься сольной карьерой. Его работу "Самолеты" оценило много знаменитостей и именитых представителей мира музыки.

По словам Ростика, в начале сольной карьеры Данилко всячески поддерживал его, но после успешного дебюта отношение к нему резко изменилось.

– Андрей был одним из первых, кто слушал мои трэки сразу после записи. Он был в восторге от материала и призывал меня не останавливаться на достигнутом. Но после того как моё творчество оказалось востребованным и начало набирать обороты, отношение со стороны Андрея ко мне резко изменилось. И далеко не в лучшую сторону… – признался Халиков.

На прощание музыканту Данилко сказал: Двух звезд в одном коллективе быть не может.

Ростик уже подписал контракт с крупной международной компанией и не держит обиды на Данилко. Ведь благодаря ему Хуликов приобрел музыкальный опыт и теперь может все силы и время посвятить сольному творчеству.