У певца Андрея Губина умерла мама

Певец Андрей Губин, звезда поп-сцены 90-х, который прославился благодаря хитам Девушки как звезды и мальчик-бродяга, потерял маму. Светлана Васильевна умерла в четверг, 14 июня.

Ранее, в 2009 году у Андрея Губина умер отец Виктор Викторович. Именно благодаря ему у Андрея Губина сложилась музыкальная карьера: папа певца был вице-президентом Российской товарно-сырьевой биржи и владельцем нескольких звукозаписывающих фирм. Именно после смерти отца Губин пропал с телеэкранов, радиэфиров и выпал из светской жизни.



Личная жизнь экс звезды шоу бизнеса не складывалась - после неудачного романа с солисткой группы Стрелки Юлией Береттой Губин почти отчаялся найти свою любовь. Про себя Губин говорил, что он как товар на полке: “ Нравится девушке – пусть берет, не нравится – извините ”.



Последнее время Губин в одиночестве жил в своем загородном доме, где, по сообщениям СМИ, злоупотребляет алкоголем.