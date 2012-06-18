Киркоров уходит со сцены

О своем решении певец Филипп Киркоров объявил сам, но не уточнил причину подобного решения.

Правда уход продлится лишь пол года. И на это время Филипп отменяет концерты и гастроли. В том числе «Славянский базар» и «Новую волну», где он всегда был желанным гостем. Кроме того, певец дал обет молчания и не будет давать интервью в течении этого срока.

Многие СМИ уже связали подобный шаг с недавним конфликтом Киркорова и Тимати, но существуют и другие версии. Одна из них – это подготовка к «Рождественским встречам», которые планирует Алла Пугачева, а Киркоров принимает в этом самое активное участие. За это говорит тот факт, что и Пугачева отказалась от участия в «Новой волне»