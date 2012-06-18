Тимати хотят отправить в психушку

Филипп Киркоров собирается подавать в суд на рэпера Тимати за оскорбления в Twitter и клип по мотивам «Давай, до свиданья». Защитник поп-короля Александр Добровинский уже рассматривает варианты наказания для взбунтовавшегося рэпера — до двух лет лишения свободы, сообщает НТВ. Но самый простой вариант — отправить певца к психиатрам, заявил адвокат:

— Если псих буйный, его надо изолировать от общества. Не в тюрьму же сажать его, а надо лечить.Более изощренное наказание для гламурного рэпера, считает Добровинский, — принудительные работы. Например, в зоопарке:— Представьте себе человека, который должен 360 часов убирать фекалии за слоном. Выносить фекалии за обезьянами — это чудная штука.

Напомним, после церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ» в своем микроблоге Тимати высказался о том, что награды между номинантами распределены несправедливо.

- У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? – последовала ответная реакция Киркорова.

- Берега не путай, я не из твоей петушиной обоймы, запомни это! И давайдосвидания! – отрезал Тимати.

Спустя неделю после скандала Тимур решил покончить со всеми слухами, которыми оброс этот скандал и поставил точку в междоусобных разборках, сняв красноречивый ролик «Давай, до свиданья». В своей песне он заклеймил, в том числе и нецензурно, не только Киркорова, но и весь российский шоу-бизнес.



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