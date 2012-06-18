Стас Михайлов строит гостиницу в Сочи для родителей

Любимец российских женщин Стас Михайлов начал строить гостиницу для родителей в своем родном городе Сочи. Эта затея обойдется звезде примерно в 1,5 миллиона долларов.

Родители певца, Людмила Васильевна и Владимир Борисович, как только переехали в отремонтированный сыном дом, стали сдавать свою квартиру в хрущевке. За аренду одной комнаты в сутки они брали по 300 рублей с человек. Стасу не нравилось то, что в квартире живут чужие люди, и он предложил родителям организовать бизнес.

Отстроенный отель на берегу Черного моря он намерен полностью передать маме и папе.