Известной голливудской актрисе Линдси Лохан вызвали "скорую помощь" после того, как продюсеры не смогли с ней связаться, сообщает Рейтер со ссылкой на представителя актрисы Стива Хонига (Steve Honig).

Инцидент произошел в отеле "Ритц Карлтон" в городе Марина Дель Рей, который расположен в американском штате Калифорния.

"Продюсеры были обеспокоены тем, что она (актриса) не выходила из своего номера в отеле и на всякий случай вызвали службу экстренной медицинской помощи. Медики осмотрели Линдси, она в порядке, однако она испытывает сильное истощение и обезвоживание организма", - сказал Хониг в беседе с Рейтер. Ряд американских СМИ сообщил, что Лохан была госпитализирована, однако Хониг опроверг эту информацию.

В последнее время Лохан, которой скоро исполнится 26 лет, оказывалась в центре внимания не столько из-за работы в кино, сколько из-за различных инцидентов. 9 июня актриса попала в аварию на трассе в городе Санта-Моника в штате Калифорния. Судя по фотографиям с места происшествия, автомобиль звезды въехал в грузовик сзади. По данным источника портала TMZ.com, у актрисы нет серьезных травм.

Лохан неоднократно проходила курсы реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости. В 2007 году ее приговорили к трем годам условного заключения за два случая вождения в нетрезвом виде, позже этот срок был продлен еще на год. В мае 2010 года суд Лос-Анджелеса обязал актрису регулярно сдавать пробы на алкоголь и наркотики и носить специальный "антиалкогольный" браслет. За кражу ожерелья в 2011 году актрису приговорили к условному заключению и общественным работам.