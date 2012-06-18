Владимир Винокур готовится к свадьбе

Дочь Владимира Винокура Настя планирует свадьбу. Избранником балерины стал 25-летний музыкальный продюсер Григорий Матвеевичев. Гриша работает и дружит с Тимати, а также с другими известными рэп-исполнителями.

"Мы с Гришей уже не раз говорили о том, какой будет наша свадьба, но с конкретной датой пока не определились", - рассказала Настя.

"Как только появится возможность, мы сразу же поженимся и всем об этом сообщим", - почти в один голос произнесли ребята.

Молодые люди познакомились три года назад совершенно случайно, но встречаться начали лишь несколько месяцев назад. Длительная переписка в социальной сети переросла в романтическое свидание, после которого влюбленные не смогли расстаться.

"Мои друзья попросили одолжить им раритетный зонт для съемок клипа. Сейчас я понимаю, что это была судьба, ведь за ним заехал Гриша, - вспоминает Настя. - Несмотря на то что наши отношения длятся совсем недолго, мне кажется, что он рядом со мной всю мою жизнь! Я настолько счастлива!"

Впервые Настя представила публике своего жениха на фестивале "Кинотавр", а месяцем ранее балерина познакомила своего избранника с родителями. Григорий сразу же нашел общий язык с юмористом.

"Я всегда знал всех ухажеров своей дочери, - заверил Владимир Натанович. - Поэтому Настюша уверена, что, если я одобряю ее выбор, значит, человек действительно достойный. Гриша сразу мне понравился, он хороший парень. А это значит, что очень скоро я стану тестем!"

Своим внезапным появлением на "Кинотавре" влюбленные хотели сделать сюрприз Владимиру Натановичу и его супруге Тамаре Викторовне, ведь в дни проведения фестиваля известный артист и его супруга отметили 38-ю годовщину свадьбы.