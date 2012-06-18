Звезда Дома-2 Евгения Феофилактова вышла замуж

В скандальном проекте Дом 2 новая свадьба: Евгения Феофилактова и Антон Гусев расписались в Гагаринском загсе Москвы.

В эту пару мало кто верил, однако влюбленные, несмотря на осуждения, все же поженились. На церемонию молодожены пригласили только близких друзей и родственников. Официальная часть торжества сменится шикарным застольем в одном из дорогих ресторанов столицы. Для банкета молодожены выбрали изысканное место с романтической обстановкой.

Однако циничное отношение участников проекта к паре Жени и Антона было вполне обоснованным: до того, как ребята приняли решение связать себя узами брака, они знали друг друга всего лишь два месяца.