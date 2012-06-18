Шакира болеет за Пике на стадионе

Слухи оказались верны: Шакира уже прилетела к Жерару Пике на Евро-2012. Певица с удовольствием ходит на матчи бойфренда и, судя по всему, приносит ему удачу.

Когда Шакира была на трибунах, родной клуб Пике, Барселона, выиграл Кубок Короля. А вот первый матч чемпионата Европы по футболу со сборной Италии испанцам выиграть не удалось: он закончился в ничью 1:1. Заметим, что Шакира тогда приехать не смогла

Зато на матче с Ирландией команда Жерара Пике отвела душу, закатив 4 шикарных мяча и не пропустив ни одного в ответ. За этим триумфальным матчем Шакира наблюдала с трибун стадиона.