Дженнифер Энистон гуляет по Ватикану в откровенном декольте

Голливудская актриса Дженнифер Энистон путешествует по Европе со своим бойфрендом, актером Джастином Теру. Парочка уже посетила Францию, а также Италию и Ватикан.

Ватикан известен своими строгими нравами: женщин в мини-юбках и майках и мужчин в шортах могут не пустить в Собор Святого Петра или даже на территорию государства. Об этом предупреждают соответствующие знаки. Но, похоже, для суперзвезды, 43-летней Дженнифер Энистон, сделали исключение.

Актриса пришла на экскурсию в Ватикан в сером мини-платье с обнаженными плечами и декольте, из-под которого выглядывало нижнее белье. Образ завершали шлепанцы. Джастин Теру предпочел более скромный наряд – джинсы и серую футболку.

В Рим актеры прилетела прямо из Парижа, где они были на шоппинге. Похоже, их особо не заботит дресс-код. Источник, близкий к Энистон, рассказал западным СМИ, что пара счастлива, как никогда, они постоянно целуются и обнимаются.