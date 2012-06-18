Джастин Бибер соблазнает поклонниц голым животом

Джастин Бибер явно соблазняет своих поклонниц, то и дело демонстрируя фигуру. С ней, к слову, все в порядке, Селене Гомес явно повезло

Вчера на одном из американских шоу Джастин показал свой живот, который тут же запечатлели папарацци. При чем, это даже не были съемки – канадскому певцу поправляли грим, а он, видно, решил поправить одежду и подогреть к себе интерес.

Сработало. Поклонницы начали бесноваться, Твиттер тут же переполнили восторженные отклики, а особого внимания почему-то удостоилась растительность на животе Джастина – видите ли, она кажется обожающим Бибера девочкам крайне привлекательной.