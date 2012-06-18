На концерте "Иванушек" в Киеве устроили "маски-шоу"

Несмотря на то что коллектив уже давно не приезжал со своим сольником в Украину, поклонников набилось достаточно.

Правда, еще до того как музыканты успели выйти на сцену, в зале устроили выступление... люди в масках и с пистолетами в руках.

Оказалось, что у одного из учредителей заведения в этот день был юбилей, и его друзья заказали ему такой костюмированный розыгрыш. Но вот других поклонников "Иванушек" об этом не успели предупредить, и они начали прятаться под столики и за диваны, завидев таких "киллеров".

"Это просто кошмар, хотя бы официанты рассказали, что это шутка", — возмущался Игорь, который таки дождался появления своих кумиров, отстояв под сценой лишних два часа (именно на столько задержался концерт).

Начали свое выступление Андрей "Рыжий" Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Олег Яковлев с "Куклы", не забыв и про такие хиты, как "Тучи", "Колечко", "Девчонка". А после концерта парни, разменявшие уже пятый десяток, отправились сразу в гостиницу.