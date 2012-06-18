Дашу Астафьеву выставили на продажу

Даша Астафьева согласилась позировать самому эпатажному художнику на всем постсоветском пространстве – Арсену Савадову.

После своего успешного фото-периода (шахтеры в балетных пачках были восприняты на Западе на ура) он снова вернулся к истокам – к живописи. Именно Дашу Астафьеву он сделал моделью для своей новой работы «Аврора – девушка, держащая флаг».

Увидеть «Аврору» можно в «Мистецькому Арсеналі», где проходит Первая Киевская международная биеннале – ARSENALE 2012. На арт-событии представлены работы 100 художников из 30 стран мира. Нельзя также исключать, что «Аврора» уже куплена неким ценителем эпатажа и женской красоты.