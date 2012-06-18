Леди Гага выпустила парфюм с запахом собственной крови

Свой первый парфюм под названием "Fame" выпустила эпатажная певица Леди Гага. Кроме того сообщается, что в состав первого парфюма певицы входит ее собственная кровь и теперь каждый может стать настоящим монстром, порождением Мамаши Монстра, как себя величает скандальная звезда. Также сообщается, что духи совсем скоро уже должны поступить в продажу.

Конечно, кровь певицы не в буквальном смысле будет входить в состав духов, а всего лишь ингредиент, который взят из образца собственной крови исполнительницы. Таким образом, по словам создательницы аромата, каждая сможет почувствовать присутствие Леди Гага на своем теле.