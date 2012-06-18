Пол Маккартни отмечает юбилей - 70 лет

Легенде британской музыки Полу Маккартни сегодня исполняется 70 лет. Как экс-битл планирует провести этот день?

Не так давно он заявил журналистам, что не собирается пышно отмечать свой юбилей. Пол Маккартни намерен пригласить близких друзей и членов своей семьи.

"Большое торжество нереально для меня", - объяснил он.

При этом, несмотря на такой почтенный возраст, Пол Маккартни не собирается сбавлять обороты, хотя они женой часто шутят о том, что ожидает его карьеру в будущем, когда он станет ещё старше.

"Должен сказать, что у нас с Нэнси было много смешных моментов, когда мы представляем меня с колечком на мизинце и стаканчиком виски с содовой, 6 месяцев я сижу на высоком стуле за роялем на сцене в Лас-Вегасе".

Ну а потом он возвращается к реальности и отправляется на очередной концерт. В прошлом году Пол Маккартни дал 31 концерт длительностью 2 с половиной часа. Поэтому о спокойных выступлениях за роялем со стаканчиком виски он пока может только мечтать. Следующее крупное выступление юбиляра ожидается уже в следующем месяце на Олимпийских играх.