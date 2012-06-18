Анна Седакова выложила в соцсети фото своей груди

Певица Анна Седакова, несмотря на свои многочисленные фотосессии для мужских журналов, продолжает хвастаться и публиковать свои интимные снимки. В Твиттере певицы появилась откровенная фотография артистки, грудь которой невероятным образом выросла на несколько размеров. Артистка написала при этом: “Если у вас есть сомнения )))”. Многим поклонникам не понравилась чрезмерная показушность Седоковой. Некоторые из мужчин даже негативно высказались по поводу перебора Ани с силиконом.

Напомним, что бывшая звезда группы "ВИА Гра", которая ныне со своим вторым мужем и двумя детьми живет в Америке, заняла второе место в рейтинге самых сексуальных женщин планеты по версии мужского журнала FHM.