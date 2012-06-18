У сына Оззи Осборна рассеянный склероз

Врачи диагностировали рассеянный склероз у 26-летнего младшего сына легендарного британского рок-музыканта и одного из основателей группы Black Sabbath, Оззи Осборна - Джека, сообщает в понедельник телерадиокорпорация Би-би-си.

Весной этого года врачи установили у Джека Осборна снижение зрения в правом глазу на 60%, а вскоре после этого диагностировали рассеянный склероз. Известие обрушилось на молодого человека всего через две недели после рождения дочери.

"Время было настолько неподходящим! У меня только что родился ребенок, с работой все складывалось отлично. Я не мог перестать думать: почему именно сейчас?", - рассказал Джек Осборн в интервью одному из американских изданий. Он также отметил, что решил рассказать о страшном диагнозе, чтобы больше людей в мире узнали об этой болезни.

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражаются нервные волокна головного и спинного мозга, оно проявляется в ряде неврологических симптомов. При рассеянном склерозе у больных наблюдаются нарушение двигательной активности, потеря речи, зрения, нарушение работы головного мозга. На сегодняшний день заболевание считается неизлечимым.

Джек Осборн прославился после участия в реалити-шоу "Семейка Осборнов", выходившем на телеканале MTV с 2002 по 2005 год. После этого он работал, в основном, в качестве музыкального продюсера. В апреле этого года у Осборна и его невесты Лизы Стели родилась дочь.

Джерело: <a href="http://gazeta.ua/ru/articles/celebrities/_u-syna-ozzi-osborna-diagnostirovali-rasseyannyj-skleroz/441279">Gazeta.ua</a>