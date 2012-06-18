Дочь Джесики Альбы ест вредную пищу

Джессика Альба, похоже, не успевает следить за своими детьми. Папарацци засняли её старшую дочурку Хэвен за поеданием какой-то сладости ярко красного цвета.

Альба – актриса, предприниматель и мать двоих детей. Похоже, такая загруженность не дает ей возможности все задачи выполнять одинаково концентрировано.

Это довольно странно, ведь предпринимательская деятельность Джессики связана с нетоксичными и экологическими товарами для детей. Может, эта конфета или мороженное, которое лопает Хэвен, только выглядит такой нездоровой пищей.