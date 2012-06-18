Солист группы "Ленинград" вышел на сцену в стрингах жены

Сергей Шнуров вышел на сцену в красных стрингах во время рок-фестиваля, который на днях состоялся в России.

В честь Дня России под Самарой состоялся рок-фест "Рок над Волгой", который посетило 307 000 человек.

Среди гостей фестиваля были такие команды, как "Би-2", "Аквариум", "Король и Шут", "Алиса", "Океан Эльзы", "ZAZ", "Garbage", "Limp Bizkit" и другие.

Но больше всех своим выступлением удивил Сергей Шнуров, лидер группы "Ленинград", который вышел на сцену в лосинах и красных стрингах.

"Это трусы моей жены. Я надел их сегодня как талисман, с ними спокойнее", - прокомментировал свой поступок Шнур.

На вопрос, имеет ли он какие-то границы на сцене, Сергей ответил:

"Ну, я многого не умею. Вот, например, Газманов делает сальто, я, даже если усиленно просить и пытать, этого не сделаю. Вот это мои пределы, все остальное - без проблем".