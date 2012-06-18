Максим Чмерковский целуется с девушкой

Известный американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский перестал скрывать свою возлюбленную.

После многочисленных слухов о возобновлении романа с Яной Соломко, герой первого сезона шоу «Холостяк» решил расставить все точки над «i». Максим опубликовал в своем твиттере личное фото, на котором он, к разочарованию поклонниц Яны, нежно целует свою коллегу по американскому шоу «Танцы со звездами» Пету Маргатройд.

Напомним, что впервые о романе Максима и танцовщицы Петы заговорили после того, как пару заметили целующимися на пляжной вечеринке в клубе «Encore Beach Club» в Лас-Вегасе.