Врачи запретили Баскову заниматься сексом

После операции Николай Басков вынужден какое-то время отказаться от секса.

Недавно певец перенес операцию, но уже достаточно активно посещает светские мероприятия. И даже не один, а с девушкой – Ириной Швец. Но, увы, романтика в их жизни если и присутствует, то пока в виде теории, потому что практиковаться Николаю пока нельзя.

Доктора категорически запретили ему заниматься сексом, потому что швы были сняты совсем недавно. Так что теперь певец может только любоваться девушками, а свои мужские способности продемонстрировать попозже

Напомним, что операцию по удалению аппендикса Басков перенес еще в мае, после чего отправился лечиться в Европу.



