Тина Кароль берет сына на свои концерты

Тина Кароль берет 3-летнего сына Вениамина на свои киевские концерты. Об этом певица рассказала Катерине Осадчей в эфире программы "Светская жизнь", сообщает ТСН.
"Он знает, когда я собираюсь на концерт, и он всегда собирается вместе со мной. Поэтому, если мы выступаем в Киеве, обязательно он ходит вместе со мной на выступления. Он очень внимательно смотрит, совершенно не моргая, аплодирует со всеми. Он привык, что я пою. И иногда говорит: "Не надо идти петь, я не хочу, чтоб ты сегодня пела". Я говорю: "Ну надо, надо пойти". Он: "Ну хорошо. Можно я с тобой?", - поделилась артистка.
Кароль призналась, что не будет делать перерыв в летних выступлениях, чтобы поехать на отдых с сыном.
"Я думаю, что мы совместим приятное с полезным: и выступим, и отдохнем. Вообще дети на гастролях — это здорово. Когда все вместе, я чувствую какую-то поддержку. Не считаю, что все домашнее должно оставаться дома. Я же женщина, так или иначе", - подчеркнула она.
Между тем певица со своим супругом и продюсером в одном лице Евгением Огиром еще не решили, как будут праздновать свою четвертую годовщину свадьбы.
"Мы еще не решили на самом деле. Как всегда громко, весело и так, чтобы было о чем посплетничать. В общем я не знаю, как в этом году. Может на природе как-то. Но точно надо брать Веню с собой, все вместе, всей семьей. Видимся потому что редко", - отметила Кароль.