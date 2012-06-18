Тина Кароль берет сына на свои концерты

Тина Кароль берет 3-летнего сына Вениамина на свои киевские концерты. Об этом певица рассказала Катерине Осадчей в эфире программы "Светская жизнь", сообщает ТСН.

"Он знает, когда я собираюсь на концерт, и он всегда собирается вместе со мной. Поэтому, если мы выступаем в Киеве, обязательно он ходит вместе со мной на выступления. Он очень внимательно смотрит, совершенно не моргая, аплодирует со всеми. Он привык, что я пою. И иногда говорит: "Не надо идти петь, я не хочу, чтоб ты сегодня пела". Я говорю: "Ну надо, надо пойти". Он: "Ну хорошо. Можно я с тобой?", - поделилась артистка.

Кароль призналась, что не будет делать перерыв в летних выступлениях, чтобы поехать на отдых с сыном.

"Я думаю, что мы совместим приятное с полезным: и выступим, и отдохнем. Вообще дети на гастролях — это здорово. Когда все вместе, я чувствую какую-то поддержку. Не считаю, что все домашнее должно оставаться дома. Я же женщина, так или иначе", - подчеркнула она.

Между тем певица со своим супругом и продюсером в одном лице Евгением Огиром еще не решили, как будут праздновать свою четвертую годовщину свадьбы.

"Мы еще не решили на самом деле. Как всегда громко, весело и так, чтобы было о чем посплетничать. В общем я не знаю, как в этом году. Может на природе как-то. Но точно надо брать Веню с собой, все вместе, всей семьей. Видимся потому что редко", - отметила Кароль.

Джерело: <a href="http://gazeta.ua/ru/articles/celebrities/_syn-tiny-karol-hodit-na-koncerty-pevicy/441390">Gazeta.ua</a>