Ваенга уходит со сцены родить ребенка

Одна из самых востребованных исполнительниц современного шоу-бизнеса Елена Ваенга объявила об уходе со сцены. Однако она это делает лишь на время – артистка ждет ребенка.

Популярная исполнительница Елена Ваенга в рамках своего гастрольного тура побывала в Казани, где дала большой концерт. Со сцены артистка обратилась к своим многочисленным поклонникам, которым сообщила, что дает свой последний концерт.

"В Казани – мой последний концерт", – заявила исполнительница.

Ваенга не объяснила причин, однако все и так было понятно по внешнему виду артистки: Елена ждет ребенка.

Несмотря на то что артистка продолжает молчать о своем интересном положении и не дает никаких комментариев журналистам, Елена не пытается скрываться от своих поклонников. Во время выступления исполнительница все меньше проводит времени в забегах по зрительному залу и все больше – на стульчике на сцене.

Ваенга выбирает для концертов свободные платья, не сковывающие движений, с удовольствием раздает автографы и фотографируется с поклонниками, однако светские хроникеры даже близко не могут подобраться к ней. Как только несколько представителей местных СМИ захотели снять Елену на камеры, певица демонстративно повернулась к ним спиной. Издание предполагает, что Ваенга попросту суеверна и не хочет, чтобы на снимках было запечатлено ее интересное положение.

Однако исполнительница пошла на некоторые уступки. Она все же перестала скрывать беременность. Так, на концерте в Нижнем Новгороде Ваенга, поняв, наконец, что уже бесполезно отпираться, не пыталась скрыть своего интересного положения, наоборот, всякими способами намекала на него. Так, артистка призналась, что весит 90 кг. А некоторые светские хроникеры пошли еще дальше и заявили, что Ваенга находится уже на восьмом месяце беременности